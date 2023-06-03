Компанія Skill Challenge Promotions у грудні цього року планує організувати турнір чотирьох за участю Олександра Усика, Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера. Співпраця з саудівськими промоутерами означає, що український чемпіон стане учасником мегапроєкту.

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Попереду Усика чекають нові суперпоєдинки

Саудівські промоутери мають досвід співпраці з Усиком. В серпні минулого року вони організували бій українця з Ентоні Джошуа.

Очікується, що новий контракт з саудитами підписаний для того, щоб організувати для Усика два суперпоєдинки – з Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером. Обидва мегафайти відбудуться в Саудівській Аравії. Бій проти "Циганського короля" планують організувати в грудні цього року.

Усик на зустрічі з саудівськими промоутерами

Нагадаємо, що у серпні Олександр Усик проведе обов'язковий захист проти британця Даніеля Дюбуа. Цей поєдинок організовує компанія К2 Promotions, яка виграла промоутерські торги. Очікується, що мегафайт відбудеться 12 серпня у Вроцлаві. Проте це не остаточна дата. Є велика ймовірність, що поєдинок Усик – Дюбуа буде проведений 26 серпня.