Скандальний Тайсон Ф'юрі після зриву бою за абсолют з Олександром Усиком сам себе загнав у пастку. Тепер 34-річний британець ніяк не може знайти собі суперника на літо.

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Ф'юрі згадав старого "друга"

Після кількох провальних варіантів "Циганський король" повернувся до одного з найочікуваніших суперників – Ентоні Джошуа. На своїй сторінці в Instagram Ф'юрі підтвердив факт початку перемовин.

"Декілька днів тому я відправив Ентоні Джошуа проєкт контракту на бій у вересні на "Вемблі", який хочуть побачити всі, включаючи мене.

Згода Ей Джея дозволить дати світові те, що вони хочуть бачити. На цей раз я не збираюся знімати мільйон відео і продовжувати тиснути. Тепер м'яч на вашому боці", – написав Ф'юрі.

Промоутери топ-боксерів Френк Воррен та Едді Хірн розпочали переговори, які зупинилися восени минулого року. Протистояння двох зірок хевівейту очікують не лише у Великій Британії, але й у всьому світі.

Ф'юрі в пошуках суперника

Зазначимо, що ймовірний бій Ф'юрі та Джошуа планують провести 12 вересня. Нагадаємо, що в грудні очікується мегатурнір в Саудівській Аравії. Там повинні відбутися поєдинки Усик – Ф'юрі та Джошуа – Вайлдер.