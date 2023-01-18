"Він може стати наступним Мудриком": іноземний тренер про гравця УПЛ

Олександр Хацкевич поділився своєю думкою щодо потенційних українським футболістів. Білоруський коуч покладає надії на гравців Динамо Київ.

Олександр Хацкевич вважає, що Михайло Мудрик не єдиний талант УПЛ. Білорус оцінює мінімум двох гравців Динамо Київ, як майбутніх зірок.

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Колишній тренер "біло-синіх" дуже високо оцінює Миколу Шапаренка. Білорус вважає, що півзахисник вартий команди з топ-чемпіонату.

Думаю, що наступним Михайлом Мудриком може стати Микола Шапаренко. Дай Бог, щоб він якнайшвидше відновився від травми і вийшов на той рівень, на якому він був. У нього дуже великий потенціал, аби грати в топ-лізі, у топ-команді,

– розповів Хацкевич.

Також білоруський тренер ставить ставку на Іллю Забарного. Та Хацкевич бажає захиснику підтягнути один його недолік.

У Забарного уже є рівень, він досить-таки швидко взлетів. Був дуже швидкий перехід з юного в дорослий футбол. Але йому потрібно підтягнути стабільність, оскільки в першій частині чемпіонату було досить багато помилок. З таким багажем міжнародного досвіду є куди розвиватись, але потрібно міняти чемпіонат,

– вважає Хацкевич.

Динамівська молодь