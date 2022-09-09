Велика втрата у центрі поля

Динамо не лише програло 2:1, а й не змогло уникнути кадрових втрат. Фенербахче у прямому сенсі цього слова вигризли собі перемогу, грубо граючи проти футболістів київського клубу.

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Підсумком стала жахлива травма одного з лідерів киян Миколи Шапаренка, яку отримав у боротьбі. За повідомленням ЗМІ, медичне обстеження лише підтвердило серйозність пошкодження. У футболіста розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Через це сезон у цьому році для динамівця закінчений.

Якщо інформація підтвердиться, то півзахисник вже не вийде на футбольне поле у 2022 році. До кінця року кияни проведуть ще 18 матчів. Також це велика втрата для збірної України, яка у вересні проведе ігри Ліги націй.

До слова. У новому сезоні Шапаренко відіграв за Динамо 9 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Відзначимо, що єдиний гол киян у поєдинку проти Фенербахче забив Віктор Циганков.