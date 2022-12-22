Динамо Київ може знову повернутись до гучних трансферів "на вихід". Останнім таким був перехід Віталія Миколенка у ліверпульський Евертон.

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Влітку Іллю Забарного активно сватали у лондонський Тотенхем, але трансфер зірвався. Така невдача стала болючим ударом для клубу та самого гравця.

Демонстрація розчарування Забарного – його нестабільні виступи за Динамо. Хоча, це також можна пов'язувати й зі загальними невдалими виступами "біло-синіх" (які займають третю позицію в УПЛ та не змогли гарантувати собі єврокубкову весну, оскільки зайняли останнє місце у групі ЛЄ) та віком гравця, якому тільки 20 років. Хто конкретно претендує на захисника Динамо – поки що невідомо.

Контракт Забарного із Динамо чинний до 2026 року. Гравець провів за "біло-синіх" 26 матчів у поточному сезоні, а Трансфермаркт оцінює перспективного футболіста у 15 мільйонів євро.