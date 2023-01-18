Правий вінгер уклав контракт з іспанським клубом до 30 червня 2027 року. Повідомляється. що Жирона заплатила Динамо за Циганкова 5 мільйонів євро та ще до половини від виручки від наступного продажу Віктора.

До теми Перспективи є, але питань більше: що чекає на Віктора Циганкова в Жироні та куди далі

Віктору є що згадати про кар'єру у Динамо

Футболіст зворушливо попрощався з київським клубом. Натомість кияни зібрали в одне відео усі голи Циганкова у біло-синій футболці. Там м'ячі від Віктора на будь-який смак.

Нагадаємо, що у своєму останньому сезоні у Динамо Циганков забив 9 м'ячів у 23 матчах. Також відзначився 5 асистами.

До слова. Віктор Циганков – вихованець Динамо, який доєднався до головної команди киян у серпні 2016 року. Провів за "біло-синіх" 236 поєдинків (94 голи та 64 результативні передачі). У складі київського клубу став чемпіоном країни (2020/2021) та володарем Кубків (із 2018 по 2020). та Суперкубків України (2019/2020, 2020/2021).

Відзначимо, що напередодні офіційного оголошення трансферу іспанські ЗМІ помилились із громадянством Віктора. Іспанці віддали Циганкову ізраїльське громадянство.

Дійсно, футболіст народився в Ізраїлі, але у ранньому віці повернувся в Україну, за яку виступає на міжнародному рівні.

Відео усіх голів Віктора Циганкова у Динамо