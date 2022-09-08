Олімпійський чемпіон Верняєв передав партію бронежилетів для ЗСУ: патріотичне фото

Українські спортсмени не перестають приємно дивувати, підтримуючи наших військових 24/7. Титулований спортивний гімнаст Олег Верняєв показав чергову порцію допомоги для ЗСУ.

Верняєв: Це наш обов'язок

Дворазовий призер Олімпійських ігор-2016 у Ріо Олег Верняєв не припиняє співпрацювати з українськими захисниками. Він активно волонтерить, забезпечуючи ЗСУ усім необхідним.

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Гімнаст показав порцію американських бронежилетів, які вже попрямували у президентську бригаду імені Богдана Хмельницького. Верняєв закликав усіх допомагати військовим та назвав цю справу у такий складний час обов'язком українців.

Віримо в ЗСУ. Та дякуємо кожному, хто боронить нашу землю. Окремій президентській бригаді ім. Богдана Хмельницького передав американські бронежилети з полегшеними керамічними пластинами 5 та 6 рівня захисту. Це наш обов’язок. Допомогай,

– підписав світлини гімнаст.

Допомога від Олега Верняєва / Фото з інстаграму гімнаста

Патріотична позиція Олега Верняєва