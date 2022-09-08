Верняев: Это наша обязанность

Двухкратный призер Олимпийских игр-2016 в Рио Олег Верняев не перестает сотрудничать с украинскими защитниками. Он активно волонтерит, обеспечивая ВСУ всем необходимым.

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Гимнаст показал порцию американских бронежилетов, уже направившихся в президентскую бригаду имени Богдана Хмельницкого. Верняев призвал всех помогать военным и назвал это дело в столь сложное время обязанностью украинцев.

Верим в ВСУ. Но благодарим каждого, кто защищает нашу землю. Отдельной президентской бригаде им. Богдана Хмельницкого передал американские бронежилеты с облегченными керамическими пластинами 5 и 6 уровня защиты. Это наша обязанность. Помогай,

– подписал фотографии гимнаст.

Помощь от Олега Верняева / Фото с инстаграммы гимнаста

Патриотическая позиция Олега Верняева