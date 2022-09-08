Верняев: Это наша обязанность
Двухкратный призер Олимпийских игр-2016 в Рио Олег Верняев не перестает сотрудничать с украинскими защитниками. Он активно волонтерит, обеспечивая ВСУ всем необходимым.
Читайте также Экс-наставник Минаю вошел в тренерский штаб клуба российского блоггера
Гимнаст показал порцию американских бронежилетов, уже направившихся в президентскую бригаду имени Богдана Хмельницкого. Верняев призвал всех помогать военным и назвал это дело в столь сложное время обязанностью украинцев.
Верим в ВСУ. Но благодарим каждого, кто защищает нашу землю. Отдельной президентской бригаде им. Богдана Хмельницкого передал американские бронежилеты с облегченными керамическими пластинами 5 и 6 уровня защиты. Это наша обязанность. Помогай,
– подписал фотографии гимнаст.
Помощь от Олега Верняева / Фото с инстаграммы гимнаста
Патриотическая позиция Олега Верняева
- Интересно, что полномасштабное вторжение России в Украину четко дало понять, кто из спортсменов патриот, а кто только имитировал патриотизм. Верняев был в списке первых. Русскоязычный спортсмен полностью отказался от вражеского языка и с репетитором активно изучает государственный язык.
- В его соцсетях больше не увидишь постов на русском. Олег уже даже дал первое интервью на украинском языке.
- Он не только изменил свою жизнь, но и нашел изменника Украины среди своих. Им оказался бывший гимнаст сборной Украины Максим Василенко, имеющий пророссийскую позицию.
- Уроженец Донецка верит в то, что совсем скоро сможет приехать в родной город, полностью подконтрольный Украине.