Верняєв: Це наш обов'язок
Дворазовий призер Олімпійських ігор-2016 у Ріо Олег Верняєв не припиняє співпрацювати з українськими захисниками. Він активно волонтерить, забезпечуючи ЗСУ усім необхідним.
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Гімнаст показав порцію американських бронежилетів, які вже попрямували у президентську бригаду імені Богдана Хмельницького. Верняєв закликав усіх допомагати військовим та назвав цю справу у такий складний час обов'язком українців.
Віримо в ЗСУ. Та дякуємо кожному, хто боронить нашу землю. Окремій президентській бригаді ім. Богдана Хмельницького передав американські бронежилети з полегшеними керамічними пластинами 5 та 6 рівня захисту. Це наш обов’язок. Допомогай,
– підписав світлини гімнаст.
Допомога від Олега Верняєва / Фото з інстаграму гімнаста
Патріотична позиція Олега Верняєва
- Цікаво, що повномасштабне вторгнення росії в Україну чітко дало зрозуміти, хто зі спортсменів є патріотом, а хто лише імітував патріотизм. Верняєв був у списку перших. Російськомовний спортсмен повністю відмовився від ворожої мови та з репетитором активно вивчає державну мову.
- У його соцмережах більше не побачиш постів російською. Олег вже навіть дав перше інтерв'ю українською мовою.
- Він не лише змінив своє життя, а й знайшов зрадника України серед своїх. Ним виявився колишній гімнаст збірної України Максим Василенко, який має проросійську позицію.
- Уродженець Донецька вірить у те, що зовсім скоро зможе приїхати у рідне місто, яке буде повністю підконтрольне Україні.