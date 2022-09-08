Ще один українець "під'їхав"
Не встиг 38-річний спеціаліст покинути український клуб, як знайшов собі новий. Минай оголосив про припинення співпраці з Миколою Цимбалом, який був помічником головного тренера Володимира Шарана. Рішення було прийнято за взаємною згодом обох сторін.
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У цей же день стало відомо, що наставник працюватиме у Красаві – колишньому російському клубі, який тепер зареєстрований у Другій за силою лізі Кіпру. Командою володіє російський блогер євгеній савін.
Пресслужба колишнього клубу з ворожої країни привітала Цимбал з днем народження, якому 7 вересня виповнилось 38 років.
У заявці команди вже є три українські футболісти – Віталій Квашук, Євген Буднік та Микола Морозюк, який нещодавно змінив одеський Чорноморець на Красаву.
Що відомо про тренерську кар'єру Миколи Цимбала
- Усю свою кар'єру провів у Минаї. Був асистентом тренера, головним тренером та виконуючим обов'язків наставника.
- Працював із юнацькою командою – з жовтня 2021-го.
- Разом із Минаєм дебютував в УПЛ. Був у тренерському штабі не лише Шарана, а й Василя Кобіна.
- Із січня по вересень 2022-го працював на позиції головного аналітика у закарпатському клубі.