Ще один українець "під'їхав"

Не встиг 38-річний спеціаліст покинути український клуб, як знайшов собі новий. Минай оголосив про припинення співпраці з Миколою Цимбалом, який був помічником головного тренера Володимира Шарана. Рішення було прийнято за взаємною згодом обох сторін.

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У цей же день стало відомо, що наставник працюватиме у Красаві – колишньому російському клубі, який тепер зареєстрований у Другій за силою лізі Кіпру. Командою володіє російський блогер євгеній савін.

Пресслужба колишнього клубу з ворожої країни привітала Цимбал з днем народження, якому 7 вересня виповнилось 38 років.

У заявці команди вже є три українські футболісти – Віталій Квашук, Євген Буднік та Микола Морозюк, який нещодавно змінив одеський Чорноморець на Красаву.

Що відомо про тренерську кар'єру Миколи Цимбала