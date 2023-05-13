Динамо – Чорноморець 2:3

Голи: Ванат, 53, Буяльський, 56 – Єрмаков, 4, Демченко, 11, 71

Олександр Шовковський на чолі київського Динамо здобув три поспіль перемоги. Тож у домашньому поєдинку з одеським Чорноморцем "біло-сині" сподівалися продовжити приємну серію, пише 24 Канал.

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Сюрприз від Григорчука

Стартові хвилини матчу стали холодним душем для динамівців. Під час розіграшу кутового захисник одеситів Єрмаков виграв верхову боротьбу у Дячука і спрямував м'яч в нижній кут воріт Нещерета. Йшла лише 3-я хвилина поєдинку.

Не встигли кияни оговтатися після пропущеного голу, як арбітр знову вказав на центр поля. На 11-й хвилині матчу Бадібанга зробив навіс на голову Демченка і м'яч вдруге опинився в сітці воріт голкіпера Динамо.

Такого початку мало хто очікував. До перерви динамівці так і не змогли організувати гол у відповідь.

Невідомо, що в перерві говорив своїм підопічним Шовковський, але на другий тайм вони вийшли з іншим настроєм. Вже на 53-й хвилині Ванат скоротив розрив у рахунку – 1:2. А вже за три хвилини Буяльський відновив паритет.

Втім, команда Григорчука теж мала свої козирі. На 71-й хвилині поєдинку Демченко оформив дубль та вивів "моряків" вперед.

Олександр Шовковський замінами спробував вдруге переломити хід поєдинку, але до завершення матчу цифри на табло не змінилися. Динамівці вперше зазнали поразки під керівництвом Шовковського.

Поразка від Чорноморця погіршила шанси Динамо на медалі чемпіонату. Після 26 зіграних поєдинків у киян 50 очок та четверта сходинка в таблиці.

Команда Григорчука піднялася на 9 місце. У "моряків" 29 балів у 26 матчах.

Відеоогляд матчу Динамо – Чорноморець