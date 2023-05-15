Минай – Дніпро-1 0:1

Гол: Довбик, 79

У понеділок, 15 травня, відбувся матч 26-го туру УПЛ між командами Минай та Дніпро-1. Команда Володимира Шарана вже зарекомендувала себе "міцним горішком", а тому "спортклубівців" не чекала легка прогулянка, пише 24 Канал.

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Вимучена перемога Дніпра-1

Олександр Кучер виставив бойовий склад на матч проти Минаю. Бразилець Валеф остаточно втратив довіру тренера, тож місце у воротах знову зайняв Владислав Рибак.

Господарі поля побудували гру від оборони, сподіваючись піймати суперника на контратаці. У першому таймі всі намагання Довбика і Ко вразити ворота Бандури завершилися нічим. Непоганий момент забити "гол у роздягальню" мав Бабенко, але голкіпер Минаю виявився на висоті.

По перерві малюнок гри не змінився. Дніпро-1 продовжував тиснути, намагаючись будь-що вирвати перемогу. Проте всі потуги "спортклубівців" руйнував організуваний захист "лисиць".

Коли гра наближалася до заверщення, за справу взявся найкращий бомбардир чемпіонату. Піхальонок виконав пас з лівого флангу на голову Довбика, а форвард своїм шансом скористався на всі сто. Гравці Минаю, шоковані пізнім голом Дніпра-1, не зуміли відігратися. У підсумку підопічні Кучера здобули дуже важливі три бали.

За чотири тури до завершення чемпіонату Дніпро-1 набрав 61 очко та на два пункти відстає від Шахтаря. В наступному турі команду Кучера чекає зустріч з Колосом.

Минай опустився у зону перехідних матчів на 13 місце. У 27 турі "лисиці" зіграють з Чорноморцем.

Відеоогляд матчу Минай – Дніпро-1