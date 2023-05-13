Інгулець – Шахтар 0:2

Голи: Конопля, 51, Павлов, 84, (автогол)

Вилучення: Паламарчук, 78 (фол останньої надії)

У минулому турі Шахтар втратив дорогоцінні очки в матчі з Олександрією (1:1), чим скористався Дніпро-1, скоротивши відставання в таблиці. Тож у поєдинку проти Інгульця підопічні Йовічевича не мали права на помилку, пише 24 Канал.

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Різні тайми Інгульця

Номінально домашній поєдинок Інгулець проводив у Львові. У першому таймі команда Ковальця вдало захищалася, а під час гострих контратак загрожувала воротам Трубіна. Втім, перша половина гри так і завершилася з нулями на табло.

В дебюті другої 45-хвилинки "гірники" відкрили рахунок завдяки вдало розіграному стандарту. Під час подачі з кутового захисники Інгульця втратили Коноплю, який відправив м'яч головою у дальній кут воріт. На тренерській лаві "гірників" полегшено зітхнули.

За 12 хвилин до завершення поєдинку господарі поля залишилися в меншості. Голкіпер петрівців Паламарчук ціною фолу останньої надії зупинив прохід Сікана. Ковалець змушений був випускати другого голкіпера замість польового гравця.

Питання переможця протистояння остаточно зняв захисник Інгульця Павлов, який зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Тотовицького.

У підсумку Шахтар набрав 3 очка та зміцнив своє лідерство. У наступному турі "гірники" гратимуть з Вересом.

Інгулець опустився на 11 сходинку таблиці. Від зони перехідних матчів команду Ковальця віддаляє 3 пункти.

Відеоогляд матчу Інгулець – Шахтар