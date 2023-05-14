Верес – Металіст 1925 1:0

Гол: Пасіч, 49

Верес та Металіст 1925 провели зустріч в рамках 26-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "вовки". Рівненський клуб плекає надії зберегти прописку в еліті, пише 24 Канал.

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Бої на виживання

Обидва колективи балансують на межі зони вильоту, проте саме "народний клуб" проявив більше бажання продовжити виступи в Українській Прем'єр-лізі. Рівненська команда продемонструвала тотальний футбол, з великою кількістю гострих моментів, які супроводжувалися багатьма ударами, а от харків'яни досить інертно сприйняли даний матч. До прикладу, Верес наніс 16 ударів по воротах суперника, а от Металіст 1925 всього 2.

Усі веселощі розпочалися уже в другій половині гри, при чому найцікавіше моменти припали саме на момент відновлення матчу. На 49-ій хвилині матчу Верес все ж таки зміг забити свій заслужений гол. Гравці рівненського колектива провели серію коротких передач у карному майданчику суперника, яка завершилась результативним ударом Геннадія, який забив свій перший гол у поточному сезоні.

Уже на 59-ій хвилині матчу справи Металіста 1925 пішли ще гірше. Центрбек харків'ян Ігор Курило, який тільки-но на 54-ій хвилині зустрічі з'явився на полі, отримав пряму червону картку. Захисник зірвав вихід віч-на-віч форварда Вереса з голкіпером своєї команди, за що і поплатився найстрашнішим покаранням.

До того ж воротар Металіста 1925 нібито встигав вибити м'яч раніше, аніж нападник Вереса дістався би до нього, тому Курило відверто підставив свою команду. Варто зазначити, що Ігор та ще двоє гравців Металіста 1925 з'явилися на полі в дебюті другого тайму, аби різко змінити хід матчу, та явно не в такому напрямку.

Таким чином рівненський колектив мінімально долає свого конкурента за виживання та посідає 10-е місце чемпіонату (27 очок у активі). Металіст 1925 опинився за крок до "червоної території", зайнявши 12-у сходинку УПЛ маючи в активі таку ж кількість балів, як і Верес – 27.

Відеоогляд матчу Верес – Металіст 1925: