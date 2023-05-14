Кривбас – Рух 1:0

Гол: Капич, 89

Кривбас та Рух провели зустріч в рамках 26-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцем з якого вийшов криворізький колектив. Кривбас намагається зав'язати боротьбу за єврокубки, пише 24 Канал.

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Доля усміхнулась

Криворізький колектив плекає надії наступного сезону зіграти у єврокубках, а от Рух надіється залишитись в елітному дивізіоні, оскільки команда має усі шанси черговий сезон розпочати у Першій лізі. Та от тільки одній команді не вдалось наблизитись до своєї мрії.

Кривбас, який жадає боротися за високі позиції УПЛ, не виглядав сильніше, аніж колектив, який бореться за виживання. Криворізький клуб більше у першому таймі контролював м'яч, та от до жодної гостроти така перевага не призвела. Рух відштовхувався від гри суперника та очікував на свій шанс, проте у на львівський клуб успіх не чекав.

Після нейтрального першого тайму тренер команди-фаворита матчу вирішив вносити зміну в гру. Уже по перерві на полі в Кривбаса з'явився нігерський нападник Соса, який нарешті дебютував за український колектив, та от жодної користі він не приніс. "Біло-червоно-чорні" першу частину другого тайму і справді виглядали набагато агресивніше, та от "жовто-чорні" були до цього готові.

Рух витримав тиск зі сторони Кривбаса і врешті сам почав відповідати, та от чергове "але" – усі намагання команди не вилилися в позитивний результат. Варто зазначити, що в львівського колективу на полі з'явився Довгий, який додав досвіду та впевненості команді, а з воріт Руху керував Паньків – "жовто-чорні" збалансували свою гру.

Та от біда прийшла звідти, звідки її не чекали, оскільки гравець, який вийшов рятувати львівський клуб, і приніс перемогу супернику. Довгий, в якого за спиною величезний досвід, на 89-ій хвилині матчу заробив безглуздий пенальті, завдяки якому його команда і програла. Капич, проти якого і сфолив гравець Руху, без вагань реалізував свій момент.

Таким чином Кривбас залишається на 6-му місці чемпіонату (35 очка у активі), відстаючи від Олександрії, яка свій матч 26-го туру ще не зіграла, на 4 бали. Щодо Руху, то львівський колектив опинився на 14-ій сходинці УПЛ (24 очка), перебуваючи в не прямій зоні вильоту. Та от "жовто-чорних" від зони порятунку відділяє всього 3 бали.