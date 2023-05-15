Колос – Олександрія 0:2

Голи: Ковалець, 4, Логінов, 11

Колос та Олександрія провели зустріч в рамках 26-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "містяни". Підопічні Ротаня доводять, що вони не дарма посідають високі позиції чемпіонату, пише 24 Канал.

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Дисциплінована перемога

Олександрія починає входити в тонус та демонструвати той футбол, яких від них вимагає Руслан Ротань. "Містяни" дають бій усім командам на своєму шляху та ще й вибивають з боротьби за єврокубкові місця своїх конкурентів. Колос у свою чергу дав зрозуміти, що у поточному сезоні команда не зможе досягнути жодних висот, а лише закінчити розіграш на нейтральних позиціях.

Олександрія з перших хвилин відразу кинулася активно атакувати свого суперника, що відразу вилилося в результат. Уже на 4-ій хвилині зустрічі Кирило Ковалець отримав м'яч неподалік від карного майданчику Колоса, протягнув того ближче до чужих воріт та вистрілив у ближній кут. Захисники "хліборобів" просто спостерігали за діями капітана "містян". 0:1.

Та от Олександрія вирішила вистрілити дуплетом. На 11-ій хвилині матчу "містяни" влаштували чергову навалу на ворота суперника, що призвело до кутового удару. Гол прийшов саме зі стандарту, подачу з кута поля замкнув Сергій Логінов, який переправив м'яч у ближній кут воріт. Варто відзначити, що дублем з асистів відзначився Еміль Мустафаєв, який свого часу мав нагоду грати за збірну України, 0:2.

Видавши активний перший тайм, Олександрія вирішила у другій половині зустрічі вгамувати емоції. "Містяни" грали по рахунку, зайвий раз не витрачаючи сил, що є досить звичним для підопічних Руслана Ротаня, які так ніби керуються правилом "зробив діло – гуляй сміло". Проте "жовто-чорні" досить виважено довели справу до кінця. Колос у свою чергу ж нічого протиставити дисципліні Олександрії не зміг. "Хлібороби" очікували фінального свистка.

Таким чином Олександрія закріпилася на 5-му місці чемпіонату України (42 очка у активі), практично забезпечивши собі квиток у єврокубковий сезон. Колос ж опинився на 8-ій сходинці турнірної таблиці (33 очка у активі), уже не претендуючи ні на високі місця, ні побоюючись зони вильоту.