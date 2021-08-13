Один із асистентів Шевченка має шанс увійти у новий тренерський штаб збірної України
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Збірна України з футболу чекає на свого нового наставника. У його тренерський штаб може увійти один із помічників Андрія Шевченка у "синьо-жовтій" команді.
Не усі пішли із Шевченком
УАФ має відразу декілька претендентів на пост головного тренера національної команди. Варіант із Сергієм Ребровим стає все менш реальним. 17 серпня на виконкомі УАФ повинна визначитись із наступником Андрія Шевченка та його асистентами.
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Серед них може бути присутній і помічник Шевченка, який допомагав йому в українській збірній. Наразі невідомо, хто саме буде продовжувати працювати у штабі "синьо-жовтих". Відзначимо, що УАФ мала оголосити нового тренера ще 9 серпня. Спершу рішення перенесли на 12 серпня, а згодом – на 17-е.
Хто входив у штаб Шевченка
- Мауро Тасотті
- Андреа Мальдера
- Андреа Адзалін
- Олександр Шовковський
- Луїджі Ночентіні
- Педро Луїс Харо
Раніше повідомлялось, що Мальдера та Шовковський покинули національну дружину разом з Шевченком.
Збірна України залишилась без тренера
- Перший день серпня шокував звісткою усіх прихильників футболу – Андрій Шевченко покидає збірну України після 5 років роботи у команді. Він повідомив про закінчення контракту з Українською асоціацією футболу.
- Відразу декілька кандидатів претендували на тренерське крісло у збірній – Олександр Петраков, Мирон Маркевич та Сергій Ребров. Останнього найбільше сватають в Україну, але у наставника є чинний контракт із клубом Аль-Айн, який діє до кінця червня 2025 року. Тому все більше реальною стає те, що Петраков таки буде керувати "синьо-жовтими".
- Також повідомлялося, що свої послуги збірній України пропонували Паулу Фонсека, Джанні Де Б'язі та Юрген Клінсман. Однак в УАФ категорично відмовляються, щоб національну команду очолив іноземець.