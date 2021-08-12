Новий головний тренер національної збірної України з футболу буде представлений на Виконкомі УАФ, який відбудеться 17 серпня.

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У Сергія Реброва на 11 серпня була запланована зустріч з клубними босами Аль-Айна, а на наступний день на Виконкомі УАФ повинні були озвучити прізвище нового головного тренера національної збірної України.

Однак в підсумку тільки буде розглянуто питання про формування нового комітету національних збірних, який покинув Мирон Маркевич.

Збірна України залишилася без тренера