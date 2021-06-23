Словаччина – Іспанія 0:5

Голи: Дубравка, 30 (авт.), Ляпорт, 45+3, Сарабія, 56, Ферран Торрес, 67, Куцка, 72 (авт.)

Нереалізований пенальті: Мората, 12 (Іспанія)

Обом командам треба було перемагати, щоб гарантувати собі місце в 1/8 фіналу. Хоча їх влаштовувала і нічия за умови, що в паралельному матчі Польща не виграє у Швеції.

Збірна Іспанії перші два матчі на Євро-2020 зіграла внічию – 0:0 зі Швецією та 1:1 з Польщею.

Словаки у першому матчі неочікувано перемогли Польщу. Але згодом програли Швеції.

Від результату цього матчу залежало, чи Україна вийде в 1/8 фіналу (за умови не виграшу Польщі). Нас влаштовувала або перемога Словаччини, або Іспанії (1:0, 2:1 чи з різницею у два або більше голів).

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Іспанці були близькі до того, щоб відкрити рахунок на початку матчу. Коке був збитий у штрафному майданчику. Але арбітр матчу Куйперс спочатку проігнорував епізод. Та після підказки VAR-арбітра він відправився сам переглянути епізод. І таки призначив пенальті. Але Мората його не реалізував – Дубравка у стрибку відбив м'яч.

Це був другий пенальті на Євро-2020, який не забили гравці збірної Іспанії. В матчі проти Польщі після удару Морено м'яч влучив у штангу.

Однак іспанців це не зупинило, і вони продовжили атакувати ворота суперників. Згодом це таки дало результат.

Курйозний автогол

Та "заслуга" у першому голі у ворота збірної Словаччини лежить на самих словаках. Все почалося з помилки Шатки, який перед своїми воротами вирішив дати поперечний пас. Його перехопив Сарабія. І вийшовши на ударну позицію, потужно пробив. Від голу словаків врятувала перекладина. М'яч підлетів вверх і опускався на поле. Голкіпер Дубравка вистрибнув, щоб вибити його за межі поля. Але замість цього закинув його у власні ворота.

Відео автоголу Дубравки



Це вже третій автогол, яким відзначаються голкіпери на Євро-2020. Першим у власних воротах відзначився польський голкіпер Войцех Щенсни. При цьому це сталося у матчі проти збірної Словаччини. Другим у цьому списку став голкіпер збірної Фінляндії Лукас Градецкі. Він невдало підставив руку, від якої м'яч залетів у ворота.

Позитивний результат

Збільшити свою перевагу в рахунку іспанцям вдалося вже перед свистком на перерву. Команда не виключилася після подачі з кутового, продовживши атаку. Закінчилося все навісом Морено, після якого Ляпорт головою відправив м'яч у ворота.

Відео голу Ляпорта



Збірна Словаччини за весь перший тайм не завдала жодного удару по воротах іспанців. Єдина атака, яку провели словаки, була перервана арбітром, який зафіксував офсайд.

Розгром

Другий тайм розпочався з подвійної заміни в складі збірної Словаччини. І напівмоменту Дюріша. Він вирішив пробити злету, щоб застати зненацька Сімона. Але удар не вийшов.

Зате вийшов удар в Сарабії. Після прострілу Жорді Альби він пробив в дотик у кут воріт.

Відео голу Сарабії

Джокери в один дотик

Іспанців в цьому матчі "прорвало", і в них почали залітати голи після ударів. Першим дотиком до м'яча відзначився Ферран Торрес, який вийшов на заміну. І знову варто відзначити Сарабію, який після розіграшу кутового прострелив на ногу партнеру.

Відео голу Феррана Торреса

За декілька хвилин на поле вийшов ще один Торрес – Пау. І він теж першим ударом приклався до голу. Та його таки записали на захисника словаків Куцку, який не зумів вибити м'яч з власних воріт.

Відео автоголу Куцки

До кінця матчу Іспанія була ближче до того, щоб забити шостий гол, аніж словаки до голу престижу.

Ця перемога та результат матчу між збірними Швеції та Польщі вивів Україну в плей-офф Євро-2020 як одну з чотирьох кращих команд, які посіли треті місця у своїх групах.