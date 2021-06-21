Фінляндія – Бельгія 0:2

Гол: Градецкі, 74 (авт.), Лукаку, 81

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Вирішальний етап групового раунду Євро-2020 підібрався і до квартету B, де є яскраво виражений лідер – команда Роберто Мартінеса, а також претендент на вихід в плей-офф – підопічні Маркку Канерві.

Перед "совами" стояло завдання мінімум – не програти, так як це дозволило їм вийти в наступний раунд, незалежно від результату паралельного поєдинку.

На старті матчу нічого цікавого на полі так і не відбулося. Бельгійці утримували м'яч, однак ніяк не могли перейти до атакувальних дій.

Перший момент у зустрічі стався на 34-й хвилині. Доку потужним ударом замкнув навіс у штрафний – оборонець в останній момент встиг заблокувати.

Наприкінці першого тайму Лукаку з вбивчої відстані головою замкнув навісну передачу у штрафний – голкіпер у дивовижному стрибку рятує ворота своєї команди. А ще за мить Доку небезпечно пробивав з меж карного майданчика – голкіпер на місці.

Після перерви бельгійці вдались до тактики, яку обрали ще у початку матчу – вони контролюють м'яч на чужій половині поля та чекають поки оборона суперника відкриється для швидкої атаки.

Все ж, на 65-й хвилині Бельгія знайшла свій шанс, але VAR вніс корективи. Де Брюйне віддав м'яч у центр штрафного на Лукаку, який не уникнув офсайду, і пробив у правий кут.

На 74-й хвилині бельгійці нарешті відкрили рахунок у зустрічі. Де Брюйне майстерно навісив у штрафний майданчик, де Вермален головою замкнув – м'яч влучив у стійку й рикошетом від неї у Градецкі, від якого уже потрапив у сітку.

Відео автоголу Градецкі

За декілька хвилин Бельгія поставила крапку у матчі. Де Брюйне з лівого флангу віддав передачу в центр штрафного, де Лукаку розвернувся на прийомі, і пробив з правої ноги в дальній кут.

Таким чином, Бельгія виграла усі три матчі групового етапу Євро-2020 та стала абсолютним переможцем групи В. Фінляндія завдяки поразці Росії зберігає шанси на вихід у плей-офф з третього місця, де також змагається Україна.

Фінляндія – Бельгія відеоогляд