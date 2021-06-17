Стамбульський гранд цікавиться українцем протягом тривалого часу. Там планують придбати Ярмоленка на місце Фегулі, який розчаровує своїми результатами вболівальників і керівництво клубу.
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Однак наразі в Галатасараї не спішать переводити переговори про трансфер в активну фазу. Ситуація може змінитися після виборів президента 19 червня – після цього внесуть кандидатуру головного тренера.
Відхід Ярмоленка з Вест Хема
- Раніше з'явилася інформація, що англійський Вест Хем хоче відправити Андрія Ярмоленка у московський Спартак.
- Агент футболіста Вадим Шаблій миттєво відреагував на це повідомлення та заявив, що такий варіант навіть не обговорюється.