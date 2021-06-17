Стамбульський гранд цікавиться українцем протягом тривалого часу. Там планують придбати Ярмоленка на місце Фегулі, який розчаровує своїми результатами вболівальників і керівництво клубу.

Читайте також Вест Хем у захваті від голу Ярмоленка у ворота Нідерландів на Євро-2020: відео

Однак наразі в Галатасараї не спішать переводити переговори про трансфер в активну фазу. Ситуація може змінитися після виборів президента 19 червня – після цього внесуть кандидатуру головного тренера.

Відхід Ярмоленка з Вест Хема

Раніше з'явилася інформація, що англійський Вест Хем хоче відправити Андрія Ярмоленка у московський Спартак.

Агент футболіста Вадим Шаблій миттєво відреагував на це повідомлення та заявив, що такий варіант навіть не обговорюється.

Андрій Ярмоленко не зміг сповна зарекомендувати себе у сезоні-2020/2021 через травми. Загалом він провів за "молотобійців" лише 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.



Контракт лідера збірної України з лондонським Вест Хемом розрахований до кінця червня 2022 року. Transfermarkt оцінює вартість трансферу правого півзахисника у 4 мільйони євро.