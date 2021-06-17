Стамбульський гранд цікавиться українцем протягом тривалого часу. Там планують придбати Ярмоленка на місце Фегулі, який розчаровує своїми результатами вболівальників і керівництво клубу. 

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Однак наразі в Галатасараї не спішать переводити переговори про трансфер в активну фазу. Ситуація може змінитися після виборів президента 19 червня – після цього внесуть кандидатуру головного тренера.

Відхід Ярмоленка з Вест Хема