Разом з Юрієм Морозом, до Чорноморця з Динамо перебралися і два помічники – Сергій Шматоваленко та Андрій Анненков, які до цього працювали з молодіжною та юнацькою командами киян.
Нагадаємо Чорноморець офіційно повернувся в УПЛ
Натомість попередній тренер "моряків" Олексій Антонов, який і вивів Чорноморець в УПЛ, залишиться працювати одним з тренерів. ЯК і Олексій Гай, Сергій Демянець, Євген Боровик та Вікторія Самар.
Натомість Чорноморець покинули одразу п'ятеро гравців – Євген Зубейко, Віктор Лиховидько, Максим Мельничук, Станіслав Микицей та Владислав Клименко.
Що відомо про Юрія Мороза
- Юрій Мороз народився 8 серпня 1970 року в місті Сміла (Черкаська область).
- Виступав на позиції захисника.
- Грав за такі команди: СКА (Київ), Динамо (Київ), Верес (Рівне), Хапоель (Кфар-Сава), Бней Ієгуда (Тель-Авів), Маккабі (Яффа) (всі три – Ізраїль), Аланія (Владикавказ), Торпедо-ЗІЛ (Москва), Локомотив (Нижній Новгород) (всі – Росія), Закарпаття (Ужгород), Ворскла (Полтава).
- Зіграв по одному матчу в олімпійській збірній СРСР та національній збірній України.
- Заслужений тренер України.
- Тренував збірні України U- 17, U-18 та U-19.
- З 2014 року працював тренером в Динамо, очолював команди U-19 та U-21.
- Під керівництвом Мороза молодіжний склад динамівського клубу двічі ставав чемпіоном турніру U-21, в тому числі й у сезоні 2020/2021.