Дебютний плей-офф для України
Україна могла гарантувати собі вихід в 1/8 фіналу, якби не програла Австрії. Однак австрійська збірна 21 червня завдала мінімальної поразки "синьо-жовтим".
До теми Пари 1/8 фіналу Євро-2020: хто з ким грає та дати матчів
Уже 26 червня Австрія зіграє в 1/8 фіналу проти Італії на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
Натомість виходу української збірної у плей-офф посприяли суперники з інших груп. Зокрема, Україні допомогла поразка Росії в матчі з Данією (4:1) та перемогла Бельгії у грі з Фінляндією (2:0).
Остаточно участь збірної України в 1/8 фіналу гарантували результати матчів групи E, які відбулися 23 червня.
Збірна Іспанії розгромила Словаччину, а Швеція здолала Польщу. Завдяки цим результатам Україна зберегла місце серед чотирьох найкращих команд, що посіли треті місця у своїх групах.
Українська збірна в 1/8 фіналу, ймовірно, зіграє з переможцем групи E.
Хто вийшов з третього місця
- Швейцарія
- Чехія
- Україна