Єлена Рибакіна – Еліна Світоліна 2:0 (6:4, 7:6)

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У першому сеті обидві тенісистки вдало грали на своїх подачах. Лишень у 9 геймі на подачі Світоліної казахстанці вдалося заробити один брейк-пойнт.

На жаль, Світоліна не витримала тиску та програла свою подачу. У наступному геймі Рибакіна подала на сет.

На старті другого сету обидві тенісистки змарнували шанси зробити брейк. Уже в третьому геймі Світоліна вдруге в матчі капітулювала на власній подачі.

Рибакіна наближалася до перемоги в матчі, але за рахунку 4:3 українка зробила зворотний брейк. Розвинути успіх Еліна не змогла, віддавши свою подачу в наступному геймі.

Однак на цьому боротьба в сеті не закінчилася. Рибакіна вийшла подавати на матч, але через невимушені помилки програла гейм – 5:5.

Далі Світоліна захистила подачу та вийшла вперед. Рибакіна перевела партію у тай-брейк, де розгромила українку та здобула перемогу.