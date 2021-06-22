Росія вилетіла з Євро, Україна зберігає шанси: головні новини спорту 21 червня

Збірна України з футболу програла Австрії та може вилетіти з Євро-2020, а українські футзалісти здобули важливу перемогу. Огляд головних новин спорту за 21 червня у дайджесті Спорт 24.

Україна зберегла шанси на Євро-2020

Збірна України завершила виступ на груповому етапі Євро-2020 поразкою Австрії (1:0). За весь матч наші гравці завдали всього 5 ударів проти 18 в Австрії.

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Через поразку Україна опустилася на третє місце в групі. Натомість команда Австрії підійнялася на друге місце та вже 26 червня зіграє проти Італії на "Вемблі".

Українська збірна все ще може зіграти у плей-офф Євро-2020. Та для цього потрібно, щоб склалися відразу декілька умов. Якщо результати зійдуться, то збірна України в 1/8 фіналу зіграє з переможцем групи E або F.

Виграти ці квартети можуть:

Швеція, Словаччина, Іспанія;

Франція, Німеччина, Португалія.

Росія вилетіла з Євро-2020

Збірна Росії вилетіла з Євро-2020, посівши останнє місце в групі B. Російські футболісти ганебно програли Данії в останньому турі групи B.

Росія пропустила гол наприкінці першого тайму та майже відразу по перерві. У середині другого тайму росіяни скоротили відставання, але Данія відповіла двома результативними ударами.

У паралельному матчі Бельгія здолала Фінляндію та виграла групу B. Данська збірна посіла друге місце та попри дві поразки вийшла в 1/8 фіналу. Натомість Фінляндія має малі шанси зіграти у плей-офф.

Фіни поступають Україні за додатковими показниками.

Склад збірної України з тенісу на Олімпіаду

Українська збірна потужним складом виступить на Олімпіаді-2020 у Токіо. У Японії зіграють Еліна Світоліна та Марта Костюк.

До кінця червня також наша команда отримає інформацію про попадання на турнір сестер Кіченок та Катаріни Завацької.

Тенісистки будуть змагатись на Олімпіаді-2020 у Токіо з 24 червня по 1 серпня.

Разом з тим, збірна України ризикує залишитися без представників у чоловічій сітці.

Збірна України з пляжного футболу перемогла Туреччину

Збірна України з пляжного футболу стартувала у відбірковому турнірі до чемпіонату світу, який відбудеться цього року.

Першим суперником нашої команди стала збірна Туреччини. Українська збірна здобула перемогу з результативним рахунком 7:5.

Україні необхідно посісти перше чи друге місця у групі й перемогти у чвертьфінальному поєдинку з однією із двох кращих команд групи D (Швейцарія, Франція, Азербайджан, Естонія).

Чотири півфіналісти відбіркового турніру отримають перепустки на ЧС-2021