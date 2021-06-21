Україна – Австрія 0:1

Гол: Баумгартнер, 21

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Перед грою

Збірні України та Австрії набрали по 3 очки після двох турів. Обидві збірні обіграли Північну Македонію, але поступилися Нідерландам. Перед очним матчем Україна утримувала потрібне друге місце завдяки додатковим показникам.

Наші команди ніколи не зустрічалися в офіційних поєдинках. Натомість збірні провели 2 контрольні матчі та здобули по перемозі.

Тренер збірної Австрії провів ротацію у порівнянні з попереднім матчем на Євро. Грілліч вийшов замість Ульмера, а Грегорича замінив Арнаутович. Також Австрія вирішила змінити тактику, перевернувши свій ромб.

Андрій Шевченко провів тільки одну зміну: Тараса Степаненка замінив на Сергія Сидорчука.

Провальний початок для України

Початок матчу виявився нервовим та увінчався великою кількістю браку. Команди на перших хвилинах визначали, хто контролюватиме м'яч та домінуватиме у центрі поля. Краще з м'ячем працювали австрійці, коли Україна боролася з мандражем.

Домінування Австрії призвело до відносно швидкого голу. Руслан Маліновський та Микола Шапаренко не зуміли вийти з-під пресингу й після втрати м'яча Австрія заробила кутовий.

Давід Алаба навісив у штрафний точно на Крістофа Баумгартнера, який виграв дуель в Іллі Забарного та спрямував м'яч у сітку воріт Георгія Бущана!

Відео голу Баумгартнера



Українська збірна свій перший момент створила на 27 хвилині. Маліновський віддав пас у штрафний на Шапаренка. Микола продемонстрував техніку та пробив. Бахманн відбив м'яч, після чого Андрій Ярмоленко не зумів дотягнутися до нього та спрямувати у порожній кут.

Кривдник України Баумгартнер не зміг продовжити гру й покинув поле на 33 хвилині: його замінив Алессандро Шопф.

На 37 хвилині м'яч вдруге міг побувати у воротах України, якби не Бущан. Лаймер прийняв м'яч у нашому штрафному, хитнув Караваєва та пробив у дальній кут. Бущан витягнувся у повний ріст та відбив м'яч!

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Через 5 хвилин пресинг Австрії ледь вдруге не призвів до гола. Маліновський втратив м'яч на лівому фланзі, після чого австрійці вибігли майже два в один. На вістрі атаки Австрії опинився Арнаутович, якого наздоганяв Сидорчук. Марко пробачив нам, пробивши повз ворота після прострілу з флангу.

У компенсований час ледь фатальною не стала помилка Забарного. Ілля невдало відіграв проти Забітцера і, на щастя, Марсель впав та не пробив по воротах. М'яч підібрав Арнаутович і пробив у руки Бущану.

Безславний другий тайм

Після перерви Андрій Шевченко відразу підсилив атаку команди: Віктор Циганков досить несподівано замінив Маліновського. Та перший момент у другому таймі мав суперник.

Шлягера ніхто не зустрів на підступах до нашого штрафного і той завдав дальнього удару, проте в руки Бущану.

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Україна відповіла на 61 хвилині після стандарту на лівому фланзі: Циганков навісив у штрафний, після чого Лайнер ледь не зрізав у власні ворота. Бахманн проявив чудову реакцію та відбив м'яч.

Ближче до середини тайму українці почали перехоплювати ініціативу, але з гострими моментами надалі було складно. На 68 хвилині Шевченко вирішив зняти Шапаренка та випустив Марлоса. Ще одне посилення атаки.

Попри заміни наша команда все одно не змогла збільшити якість гри з м'ячем та у відборі. Австрія повернула собі контроль та змусила наших гравців на фоні втоми працювати без нього.

Наприкінці гри Шевченко пішов ва-банк: Миколенка замінив Артем Бєсєдін.

Аж на 87 хвилині наші футболісти створили другий момент у таймі: Яремчук завдав гострого удару з меж штрафного, але не влучив у площину воріт.

Україна завершила виступ на груповому етапі. Через поразку Україна опустилася на третє місце в групі, маючи три очки. Наша команда зберігає математичні шанси зіграти в 1/8 фіналу як одна з чотирьох найкращих команд, які посіли третє місце. Натомість Австрія вже 26 червня зустрінеться з Італією на "Вемблі".