Потужний склад на Олімпіаді-2020

Українська збірна з тенісу буде представлена потужним складом. Капітан команди Михайло Філімонов прокоментував майбутню участь у Токіо.

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Українська команда вже отримала два підтвердження кваліфікації для найкращих тенісисток України Еліни Світоліної та Марти Костюк. До кінця червня також наша команда отримає інформацію про попадання на турнір сестер Кіченок та Катаріни Завацької.

Тенісистки будуть змагатись на Олімпіаді-2020 у Токіо з 24 червня по 1 серпня.