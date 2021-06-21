Я бачив команду, якій просто не вистачало сил

Андрій Шевченко заявив, що команді було складно грати з Австрією з фізичної точки зору.

До теми Австрія завдала болючої поразки Україні та майже вибила з Євро-2020: відео

Гра була дуже важкою. Команді було фізично важко сьогодні. Ми постійно запізнювалися, нас не вистачало. Футболісти виклалися повністю на футбольному полі. Бувають такі ігри, де як би ти не хотів – не виходить,

– сказав тренер.

Шевченко наголосив, що українська команда допускала багато помилок та була втомлена.

"Програвали дуелі. Помилялися навіть у тих моментах, де намагалися підстраховувати один одного за рахунок структури гри. Було дуже багато невимушених помилок. Це говорить про втому.

Коли ти запізнюєшся всюди, не встигаєш, помиляєшся – рано чи пізно це призводить до помилок. Замість того, щоб віддати простий пас – втрачаємо м'яч, далі отримуємо кутовий і пропускаємо гол", – прокоментував гру України Шевченко.

Варте уваги Євро-2020: за яких умов збірна України вийде у плей-офф турніру

Він додав, що після пропущеного голу українська команда майже не мала моментів для голу.

Після цього у нас практично не було шансів повернутися в гру. Хлопці віддали все, що у них було. Я бачив команду, якій просто не вистачало сил. Ми намагалися посилити гру, але це було практично неможливо зробити. Ми грали на тому рівні, який нам дозволяла фізична форма,

– резюмував наставник "синьо-жовтих".

Україна – Австрія: головне