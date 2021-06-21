У квартеті на чемпіонаті Європи підопічні Андрія Шевченка протистояли Нідерландам, Північній Македонії та Австрії.
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Результати України в групі C
Після трьох зустрічей на Євро-2020 в активі збірної України – 3 залікові бали та 3 місце у групі.
- Нідерланди – України (3:2);
- Україна – Північна Македонія (2:1);
- України – Австрія – (0:1).
Умови для виходу в плей-офф
Наша національна команда завершила груповий етап з різницею забитих і пропущених голів -1 – 4 та 5, відповідно.
Для виходу "синьо-жовтих" у плей-офф турніру потрібно, щоб збіглися 2 з 4 підсумків у вирішальних матчах груп:
- У квартеті B потрібно, щоб Росія програла Данії, а Фінляндія поступилася Бельгії;
- У групі D необхідно, щоб Хорватія та Шотландія розписали мирову, або Шотландія мінімально обіграє Хорватію, або Чехія виграє в Англії 3:0 і більше;
- У квартеті E важливо, щоб Іспанія перемогла Словаччину, а Швеція не програла Польщі;
- У групі F лише, щоб Франція розгромила Португалію, а Німеччина не поступилась Угорщині, або програла з рахунком 0:3 і більше.
Якщо результати зійдуться, то збірна України в 1/8 фіналу зіграє з переможцем групи E або F. Виграти ці квартети можуть:
- Швеція, Словаччина, Іспанія;
- Франція, Німеччина, Португалія.