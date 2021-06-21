У квартеті на чемпіонаті Європи підопічні Андрія Шевченка протистояли Нідерландам, Північній Македонії та Австрії.

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Результати України в групі C

Після трьох зустрічей на Євро-2020 в активі збірної України – 3 залікові бали та 3 місце у групі.

Нідерланди – України (3:2);

Україна – Північна Македонія (2:1);

України – Австрія – (0:1).

Умови для виходу в плей-офф

Наша національна команда завершила груповий етап з різницею забитих і пропущених голів -1 – 4 та 5, відповідно.

Для виходу "синьо-жовтих" у плей-офф турніру потрібно, щоб збіглися 2 з 4 підсумків у вирішальних матчах груп:

У квартеті B потрібно, щоб Росія програла Данії, а Фінляндія поступилася Бельгії;

Данії, а Фінляндія Бельгії; У групі D необхідно, щоб Хорватія та Шотландія розписали мирову , або Шотландія мінімально обіграє Хорватію, або Чехія виграє в Англії 3:0 і більше;

, або Шотландія Хорватію, або Чехія в Англії 3:0 і більше; У квартеті E важливо, щоб Іспанія перемогла Словаччину, а Швеція не програла Польщі;

Словаччину, а Швеція Польщі; У групі F лише, щоб Франція розгромила Португалію, а Німеччина не поступилась Угорщині, або програла з рахунком 0:3 і більше.

Якщо результати зійдуться, то збірна України в 1/8 фіналу зіграє з переможцем групи E або F. Виграти ці квартети можуть:

Швеція, Словаччина, Іспанія;

Франція, Німеччина, Португалія.

Згідно з регламентом турніру, вийти у плей-офф мають можливість 4 кращі команди з 6, які посіли 3 місце у групі.