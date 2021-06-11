Форма збірної України без "Героям слава", дата бою Усик – Джошуа: топ-новини спорту 10 червня

УЄФА вимагає від України прибрати напис "Героям слава" з форми футбольної збірної. Усик та Джошуа можуть побитися 25 вересня. Такими були головні новини спорту в четвер, 10 червня.

УЄФА проти гасла "Героям слава"

Після скарги росіян на форму збірної України, в УЄФА вирішили змінити свою думку. Попри те, що дизайн форми (включно з написами) був затверджений до того, в УЄФА тепер хочуть, щоб Україна прибрала напис "Героям слава" з форми футбольної збірної. Мотивують це тим, що разом з гаслом "Слава Україні!" "конкретне поєднання двох фраз вважається виключно політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст".

Україна планує оскаржити це рішення. І переконати УЄФА, що обидва гасла використовуються вболівальниками для підтримки збірної під час матчів.

В Росії спочатку зраділи, що УЄФА пішла їм на поступки. Але потім зрозуміли, що карта Криму і далі буде на формі збірної України. Як і напис "Слава Україні!". І знову почали висловлювати своє обурення.

Рішення УЄФА призвело до того, що українці:

Досвід штурмувати сторінки УЄФА через гасло "Слава Україні!" українці вже мають. Так було у 2018 році, коли росіяни вимагали покарання для хорватського захисника Домагоя Віди за це гасло після матчу проти збірної Росії.

Дата бою Усика

Бій Усик – Джошуа може відбутися 25 вересня. Боксуватимуть вони у Великій Британії. Місцем бою, скоріш за все, буде стадіон футбольного клубу Тоттенхем.

Білорусь можуть відсторонити від усіх міжнародних змагань

Європарламент закликає Раду Євросоюзу ввести нові санкції проти Білорусі, які спричинені посадкою літака Ryanair у Мінську. Євродепутати виступили за виключення Білорусі з міжнародних спортивних організацій, включаючи Міжнародний олімпійський комітет.

Також євродепутати хочуть припинити участь національних команд Білорусі в чемпіонатах Європи та світу за всіма спортивними дисциплінами, включаючи Олімпійські ігри в Токіо-2020, а також міжнародні клубні турніри й заходи.

Орден для Романа Зозулі

Український футболіст Роман Зозуля виклав фотографію з орденом "За заслуги" III ступеня. Отримав він його лише зараз. Хоча наказ про нагородження був підписаний ще 10 вересня 2020 року. А Зозуля в указі названий футболістом та волонтером.

Це не перша нагорода для Романа Зозулі. Він вже має медалі від Міністерства оборони та Президента України.

Вейналдум перейшов в ПСЖ

Півзахисник збірної Нідерландів Джорджіньо Вейналдум офіційно змінив клуб. Колишній футболіст Ліверпуля з нового сезону виступатиме за французький ПСЖ. Туди він перейшов як вільний агент.