Перша поразка. Хорватське вітання

У 2018 році чемпіонат світу з футболу проводили в Росії. Україна туди не пробилася, але наша країна змусила про себе говорити господарів змагання.

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7 липня 2018 року відбувся чвертьфінал, в якому зіграли збірні Хорватії та Росії. В основний час команди зіграли внічию 1:1. Ще по одному голу команди забили вже у екстратаймі. За хорватів гол забив захисник Домагой Віда, який свого часу виступав в київському Динамо. А в серії пенальті влучнішими виявилися хорватські футболісти, які й вийшли у півфінал.

Скандал розпочався після матчу. Домагой Віда разом з Огнєном Вукоєвічем, який був тренером в Динамо, але на час Мундіалю працював у збірній, записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для Динамо та України", а також використали вітання "Слава Україні!". У Росії після цього випадку піднявся страшенний скандал. Під тиском організаторів, ФІФА винесло попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все-таки оштрафувало Вукоєвіча "за неспортивну поведінку".

Все, чого вдалося Росії в цьому моменті – ще раз підняти скандал на порожньому місці. І не отримати жодних дивідендів від цього.

Друга поразка. Слава Україні!

Напис "Слава Україні!" не вперше з'являється на формі збірної України. У 2018 році це гасло вже було на формі гравців. І тоді теж було обурення зі сторони росіян. Вони традиційно використали усі свої пропагандистські вигадки. А почесний президент Російського футбольного союзу Вячеслав Колосков навіть переконував, що таку форму заборонять, адже вона суперечить регламенту.

Обурення закінчилося нічим. Ніхто форму збірної України не забороняв. І гасло "Слава Україні!" була на футболках гравців збірної.

Третя поразка. Карта з Кримом

6 червня 2021 року збірна України представила новий дизайн форми. Там і далі було гасло "Слава Україні!". Та цього разу до нього додалося ще одне гасло "Героям слава!", а також контур країни, де були і окуповані Росією Крим та Донбас.

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І знову "спалахнуло" в Росії. І знову були погрози та вимоги в УЄФА заборонити цю форму. І знову Колосков переконував, що цю форму УЄФА таки заборонить. От тільки в УЄФА заявили, що форма збірної України погоджена, і ніхто нічого забороняти не буде.