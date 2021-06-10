Білорусі загрожує бан

Європарламент закликає Раду Євросоюзу ввести нові санкції проти Білорусі, які спричинені посадкою літака Ryanair у Мінську.

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Євродепутати виступили за виключення Білорусі з міжнародних спортивних організацій, включаючи Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Також євродепутати хочуть припинити участь національних команд Білорусі в чемпіонатах Європи та світу за всіма спортивними дисциплінами, включаючи Олімпійські ігри в Токіо-2020, а також міжнародні клубні турніри й заходи.

Голосування по резолюції відбудеться 10 червня. Слід зазначити, що документ не є обов'язковим до виконання, а більш рекомендаційний.

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