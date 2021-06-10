Після того, як збірна України представила новий дизайн форми на Євро-2020, на неї вирішили поскаржитися в Росії. УЄФА після цієї скарги вирішив, що з форми збірної України мають прибрати гасло "Героям слава!".

До теми В УЄФА пояснили, чому заборонили "Героям слава" на формі збірної України

Зараз Українська асоціація футболу намагається переконати УЄФА, що це гасло має бути на формі збірної. На перемовини з УЄФА вилетів президент УАФ Андрій Павелко.

У своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом "Героям слава!". Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших вболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне і саме тому було затверджене УЄФА. Кілька днів тому це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу щодо нового дизайну форми нашої збірної. УАФ завжди поважала міжнародні спортивні принципи і слідувала правилам, якими у своїй роботі керуються найвищі футбольні органи. Так було й цього разу, і буде надалі,

– заявив Андрій Павелко.

Чому УЄФА вирішив заборонити гасло "Героям слава!" на формі збірної України