УАФ намагається залишити слоган "Героям слава"
В УЄФА вирішили, що поєднання гасел "Слава Україні" та "Героям слава" містить політичний сенс. Тому Україна має прибрати гасло "Героям слава".
До теми УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми слоган "Героям слава"
Пресаташе збірної України Олександр Гливинський у коментарі 24 каналу підтвердив, що УАФ отримала рішення УЄФА.
Також Гливинський повідомив, що УАФ та УЄФА ведуть переговори. В УАФ намагаються залишити слоган "Героям слава".
Нова форма збірної України: що відомо
- Перед стартом Євро-2020 відбулося офіційне представлення нової форми збірної України. У новому комплекті команда Андрія Шевченка зіграє на Євро-2020.
- На формі збірної України з'явилися контури карти України, включно з окупованими Росією Кримом та Донбасом. На спині форми з'явився напис "Слава Україні!" та "Героям слава!" на звороті.
- Дизайн форми спричинив хвилю обурення у Росії. Російський футбольний союз офіційно поскаржилася в УЄФА на форму збірної України. Донедавна в УЄФА переконували, що форма України нічого не порушує.