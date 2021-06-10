УАФ намагається залишити слоган "Героям слава"

В УЄФА вирішили, що поєднання гасел "Слава Україні" та "Героям слава" містить політичний сенс. Тому Україна має прибрати гасло "Героям слава".

До теми УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми слоган "Героям слава"

Пресаташе збірної України Олександр Гливинський у коментарі 24 каналу підтвердив, що УАФ отримала рішення УЄФА.

Також Гливинський повідомив, що УАФ та УЄФА ведуть переговори. В УАФ намагаються залишити слоган "Героям слава".

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