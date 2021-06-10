УЄФА знайшов політичний сенс
Російське видання "Чемпіонат" першим повідомило, що УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС).
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Повідомляється, що Україну зобов'язали прибрати з неї напис "Героям слава". Слоган повинен бути прибраний з форми, тому що в поєднанні зі "Слава Україна" він начебто несе політичний сенс.
Натомість контури карти України з Кримом та гасло "Слава Україні" залишиться. Карта України на формі не порушує правил, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави.
Україна отримала рішення УЄФА
- 24 канал звернувся за коментарем в УАФ. Пресаташе збірної України Олександр Гливинський підтвердив, що УАФ отримала рішення УЄФА і наразі спілкується з організацією.
- Гливинський додав, що коментувати рішення буде президент УАФ Андрій Павелко.
Що відомо про форму збірної України
- 6 червня відбулося офіційне представлення нової форми збірної України, в якій команда зіграє на Євро-2020.
- Родзинкою форми стали контури карти України, включно з окупованими Росією Кримом та Донбасом. На спині форми з'явився напис "Слава Україні!" та "Героям слава!" на звороті.
- Форма викликала шквал критики в Росії. Там вимагати в УЄФА заборонити цю форму. Спершу в УЄФА заявили, що форма збірної України нічого не порушує і була погоджена для використання на Євро-2020.
- 8 червня Росія офіційно поскаржилася в УЄФА на форму збірної України.