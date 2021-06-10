УЄФА знайшов політичний сенс

Російське видання "Чемпіонат" першим повідомило, що УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС).

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Повідомляється, що Україну зобов'язали прибрати з неї напис "Героям слава". Слоган повинен бути прибраний з форми, тому що в поєднанні зі "Слава Україна" він начебто несе політичний сенс.

Натомість контури карти України з Кримом та гасло "Слава Україні" залишиться. Карта України на формі не порушує правил, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави.

Україна отримала рішення УЄФА

24 канал звернувся за коментарем в УАФ. Пресаташе збірної України Олександр Гливинський підтвердив, що УАФ отримала рішення УЄФА і наразі спілкується з організацією.

Гливинський додав, що коментувати рішення буде президент УАФ Андрій Павелко.

Що відомо про форму збірної України