В Росії рішення УЄФА щодо форми збірної України назвали "мінімальними поступки". Але й через це залишилися незадоволені. Таку думку висловив почесний президент Російського футбольного союзу В'ячеслав Колосков.

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"Категорично не згоден з рішенням УЄФА! Що "Слава Україні!" політичне гасло, що "Героям слава". Прибрати друге – це мінімальні поступки, на який пішла УЄФА, і то після листів РФС. УЄФА створили прецедент, з якого потім годі й вийти", – заявив Колосков.

Він також розкритикував те, що УЄФА у своєму рішенні вирішило нагадати Росії рішення Генасамблеї ООН, де було визнані територіальні межі України. Відтак використання цього контуру України не порушує правила УЄФА.

"При чому тут взагалі ООН? Ми говоримо, що спорт поза політикою і починаємо приплітати ООН. Давайте потім НАТО включимо, ще когось", – висловив свою думку Колосков.

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