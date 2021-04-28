Нічия у матчі Реал – Челсі, Нагельсманн офіційно очолить Баварію: топ-новини спорту 27 квітня

Мадридський Реал і лондонський Челсі зіграли перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021, а Баварія офіційно знайшла нового тренера. Огляд головних новин спорту за 27 квітня читайте у дайджесті Спорт 24.

Реал і Челсі зіграли внічию

Мадридський Реал ввечері 27 квітня на "Сантьяго Бернабеу" прийняв Челсі у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився результативною нічиєю (1:1).

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Челсі виглядав потужніше й відкрив рахунок у дебюті гри. Гол на свій рахунок записав Крістіан Пулішич. Реал зумів відігрався у середині першого тайму завдяки голу Каріма Бензема.

У другому таймі Челсі повністю контролював гру, однак Реал закрився на своїй половині поля та не дозволив гостям створити реальну загрозу. Разом з тим, мадридський клуб не намагався вирвати перемогу.

Матч-відповідь відбудеться 5 травня.

Нагельсманн очолить Баварію

Мюнхенська Баварія офіційно домовилась про співпрацю з тренером Лейпцига Юліаном Нагельсманном. 33-річний наставник підписав 5-річний контракт.

Тренер почне працювати з командою з липня 2021 року.

До речі Давід Алаба підписав контракт з Реалом

Іноземні ЗМІ повідомляють, що фахівець за 5 років у Мюнхені заробить 25 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Відзначається, що тренер відхилив пропозиції інших клубів, у тому числі англійського Тоттенхема.

На тренерському містку Баварії Нагельсманн змінить Хансі Флік. Останній почав переговори про те, щоб очолити збірну Німеччини після Євро-2020.

Зауважимо, що Баварія на прохання Фліка розірвала з ним контракт, який був чинний до 2023 року.

ITF відхилила другу апеляцію Ястремської

Незалежний суд ITF відмовив українській тенісистці Даяні Ястремській, яка вимагала скасувати тимчасову дискваліфікацію. Українку відсторонено через допінг.

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Міжнародна федерація тенісу відхилила другий запит українки про скасування тимчасового відсторонення від виступів. Таке рішення Незалежного трибуналу, скликаного для слухання її справи.

24 листопада 2020 року в аналізах Даяни Ястремської виявили допінг – метаболіт местеролону, який у списку заборонених речовин.

Позитивна проба була підтверджена і пробою B, після чого 7 січня ITF прийняла рішення тимчасово відсторонити Ястремську від змагань.

16 січня Ястремська подала заяву про скасування відсторонення, однак Голова Незалежного трибуналу ITF відхилив заявку української тенісистки.

Ястремська подала в CAS апеляцію на рішення Незалежного трибуналу. 3 лютого 2021 року CAS відхилив цю апеляцію.

УХЛ подала в суд на Федерацію хокею України

Федерація хокею України (ФХУ) стверджує, що Українська хокейна ліга подала на ФХУ в суд, вимагаючи визнати договір на проведення чемпіонату України в сезоні 2021/22.

Раніше ФХУ повідомила, що УХЛ не має права організовувати сезон 2021/22, оскільки контракт завершився. Водночас УХЛ стверджує, що договір чинний ще рік.

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ФХУ підтвердила, що контракт був чинний до квітня 2022 року, але федерація використала пункт про розірвання договору в односторонньому порядку.

УХЛ тим часом вже прийняла заявки від 7 клубів на участь в сезоні 2021/22.

У ФХУ заявили, що після проведення аудиту було виявлено чимало порушень у діяльності УХЛ, що і призвело до розірвання контракту.

За повідомленням ФХУ, УХЛ більше не є співорганізатором чемпіонату України з хокею і не може приймати заявки від клубів на новий сезон.