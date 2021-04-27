Міжнародна федерація тенісу відхилила й другий запит українки про скасування тимчасового відсторонення від виступів. Таке рішення Незалежного трибуналу, скликаного для слухання її справи.

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