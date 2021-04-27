Міжнародна федерація тенісу відхилила й другий запит українки про скасування тимчасового відсторонення від виступів. Таке рішення Незалежного трибуналу, скликаного для слухання її справи.
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Допінг-справа Даяни Ястремської: головне
- 24 листопада 2020 року в аналізах Даяни Ястремської виявили допінг – метаболіт местеролону, який у списку заборонених речовин.
- Позитивна проба була підтверджена і пробою B, після чого 7 січня ITF прийняла рішення тимчасово відсторонити Ястремську від змагань.
- Попри це, тенісистка відправилася до Австралії, де планувала виступити на Australian Open.
- 16 січня Ястремська подала заяву про скасування відсторонення. Але Голова Незалежного трибуналу ITF відхилив заявку української тенісистки.
- Ястремська подала в CAS апеляцію на рішення Незалежного трибуналу. 3 лютого 2021 року CAS відхилив цю апеляцію.