Новий тренер Баварії
Мюнхенський клуб визначився, хто ж замінить Хансі Фліка на посту головного тренера команди. Його наступником став нинішній тренер Лейпцига Юліан Нагельсманн.
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Баварія підписала з спеціалістом довготривалий контракт на 5 років (до 30 червня 2026 року). Тренер почне працювати з командою з липня 2021 року.
Це відбулось після того, як Баварія прийняла прохання нинішнього головного тренера Хансі Фліка розірвати контракт з 30 червня 2021 року, на два роки раніше початкової дати закінчення,
– йдеться у повідомленні.
- Нагельсманн працює у Лейпцигу з липня 2019 року. Його контракт розрахований до кінця червня 2023 року. Під його керівництвом "буйволи" посідають 2 місце у цьому сезоні Бундесліги. До цього очолював Хоффенхайм.
- Баварія впевнено лідирує у чемпіонаті, у її активі 71 очко. Найближчий конкурент якраз Лейпциг поступається мюнхенцям 7 пунктами.
- Флік ж швидше за все змінить клубну тренерську кар'єру на роботу у збірній Німеччини.