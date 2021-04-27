Тенісистки провели на корті 1 годину 16 хвилин. Марта Костюк у двох сетах переграла росіянку Маргариту Гаспарян.

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Маргарита Гаспарян (Росія) – Марта Костюк (Україна) 0:2 (4:6, 1:6)

Марта впевнено розпочала матч в Іспанії з двох геймів 0:2. Далі на корті були справжні гойдалки від обох тенісисток. Ключовим став дев'ятий гейм, коли Костюк із брейком вийшла вперед у рахунку у першій партії 4:5. Українка таки довела сет до перемоги – 4:6.

Наступну партію тенісистка з України розпочала ще переконливіше 0:3. Четвертий гейм у сеті залишився за Гаспарян. Як виявилось згодом, це був її перший та єдиний гейм у другій партії. Костюк на характері виграла три гейми поспіль та завершила матч перемогою – 1:6.

За поєдинок друга ракетка України зробила дві подачі на виліт, допустила 5 подвійних помилок. Костюк показала хороший рівень тенісу та виграла 8 з 9 можливих брейків у зустрічі. Її показник очок на першій подачі склав 67%.

У фіналі кваліфікації Костюк зустрінеться проти переможниці матчу Анастасія Севастова – Цветана Піронкова.