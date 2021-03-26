Рух продав форварда Кухаревича шейхам з Манчестер Сіті у Францію
Футбольний клуб Рух погодився продати свого нападника Миколу Кухаревича. Новою командою для українського форварда стане французький Труа.
Джерело:сайт Руху
До нового клубу Микола Кухаревич приєднається вже влітку – 1 липня 2021 року. Йому тоді якраз виповниться 20 років. А до кінця сезону він і надалі виступатиме за Рух.
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Суму трансферу в Русі не називають. Як і терміну дії контракту футболіста з новою командою. Для Руху це перший трансфер закордон.
Що цікаво, Труа виступає у другому за силою футбольному дивізіоні Франції та бореться за путівку в Лігу 1. А у вересні 2020 року мажоритарним власником акцій стала компанія City Football Group. Вона належить шейху Мансуру – члену правлячої королівської сім'ї емірату Абу-Дабі. У власності City Football Group загалом десять футбольних клубів, серед яких і Манчестер Сіті.
Варто додати, що перед тим Кухаревич міг опинитися в чемпіонаті Бельгії. Він був на перегляді в Андерлехті, а інстаграм-сторінка Руху навіть виклала його фотографію у формі цього клубу. Але перехід так і не відбувся.
Згодом була інформація у зацікавленості зі сторони іншого бельгійського клубу – Левен. Він теж фарм-клуб англійської команди – Лестера. Але керівництво Руху відмовило щодо трансферу.
- Микола Кухаревич виступає на позиції нападника в Русі. В цьому сезоні за основну команду він провів 17 поєдинків в УПЛ, в яких забив два голи.
- Один з голів Кухаревич забив у ворота Колоса на шостій компенсованій хвилині дальнім ударом. Цей гол приніс команді перемогу на виїзді.
- Він також виступає за молодіжну збірну України. І у двох матчах відбору на Чемпіонат Європи U-21 забив три голи. Правда українська команда не змогла подолати відбір, посівши третє місце у своїй групі.
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