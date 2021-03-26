Один з лідерів збірної України та Шахтаря Тарас Степаненко розповів про серйозність травми та термін повернення на футбольне поле. Гравець "гірників" вже з 29 березня планує повноцінно тренуватись із командою.

Повернення лідера

Тарас Степаненко пошкодив коліно у матчі 15 туру УПЛ з Рухом. Після цього футболіст більше не виходив у футболці Шахтаря в офіційних зустрічах.

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З'явилась інформація, що ця травма спровокувала рецидив старої травми меніска у Тараса. Однак Степаненко заспокоїв українських вболівальників.

Турбувати коліно почало через щільний графік матчів та перенавантаження. Але зараз гравець донеччан вже повернувся до загальної групи, але поки його тренування відбуваються без великої інтенсивності. Основні футболісти "гірників" поїхали у табір національної команди України. Тому тренування Шахтаря минають у полегшеному режимі.

Раніше взагалі повідомлялось, що через цей рецидив футболіст може пропустити чемпіонат Європи-2020. Першість відбуватиметься з 11 червня по 11 липня 2021 року.

У цьому сезоні Степаненко провів у складі "гірників" 18 поєдинків, у яких відзначився одним асистом у зустрічі проти Динамо.

Опорник виконує тренувальну роботу, щоб побачити, як коліно буде себе поводити під час навантажень. Степаненко сподівається вже з 29 березня зможе виконувати роботу на всі 100% та готуватись до найближчих матчів Шахтаря.