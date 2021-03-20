Маріуполь та Минай у суботу, 20 березня, відкрили 19 тур чемпіонату України з футболу. Поєдинок у Маріуполі завершився нічиєю.

Маріуполь – Минай 0:0

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У поєдинку Маріуполь – Минай на кону були не тільки очки, але й доля Василя Кобіна. За інформацією ЗМІ, Минай може звільнити Кобіна у випадку невдачі. І це не дивно, адже закарпатський клуб програв 10 матчів в УПЛ і близький до зони вильоту.

Зарядженими на гру були "азовці". Все тому, що Маріуполь вперше за довгий час грав на домашньому стадіоні з вболівальниками на трибунах.

Окрилені підтримкою футболісти Остапа Маркевича активно розпочали гру. На 9 хвилині господарі ледь не повторили гол гравця Динамо Сидорчука у ворота Зорі. Танковський подав на Мишньова, а той розрядив гармату. На щастя для гостей, м'яч пролетів повз ворота.

Через хвилину Маріуполь мав другий момент. Кирюханцев прострілив вздовж штрафного на Очеретька, удар якого відбив Попович. Свій перший момент Минай мав аж на 31 хвилині.

Маембе опинився на ударній позиції, але занадто довго готував удар і в підсумку пробив у зовнішню сторону сітки воріт. Все ж перший тайм завершився гострою нагодою Маріуполя.

Танковський віддав на Мишньова, який увірвався у штрафний і пробив. Минай врятував Попович, який вчасно вийшов з воріт і ногою зумів відбити м'яч.

Після перерви найкращий бомбардир Маріуполя Бондаренко був близький, щоб відкрити рахунок у грі. "Азовці" скористалися помилкою гостей і вивели свого нападника на рандеву з Поповичем. Бондаренко покотив повз голкіпера, але в площину воріт не влучив.

Друга половина гри минула за тотального домінування Маріуполя. Однак підопічні Маркевича так і не награли на гол, хоча наприкінці гри претендували на пенальті. Маембе у штрафному зіграв рукою, але арбітр не наважився призначити пенальті – нічия 0:0.

Нічия не суттєво змінилася місця команд у таблиці. Минай піднявся на 12 місце і на 2 очки випереджає останню команду. Маріуполь тепер на 9 сходинці. Втім, обидва клуби можуть втратити свої місця після решти поєдинків 19 туру.

Маріуполь – Минай відеоогляд