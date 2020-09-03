Власники "Манчестер Сіті" купили черговий футбольний клуб – тепер їх у них 10
Компанія City Football Group домовилася про купівлю французького клубу "Труа". Цей клуб став десятим, яким володіє компанія.
Компанія City Football Group придбала мажоритарний пакет акцій клубу "Труа" у попереднього власника Даніеля Масоні. Французький бізнесмен Максим Рей також придбав міноритарний пакет акцій клубу. Він займе місце в правлінні клубу, йдеться в повідомленні компанії.
Варте уваги: "Челсі" підписав найдорожчий контракт в історії футболу з однією з найкращих футболісток світу
Таким чином "Труа" став десятим клубом, який належить City Football Group. Компанія вже володіє командами:
- "Манчестер Сіті" (Англія)
- "Нью-Йорк Сіті" (США),
- "Мельбурн Сіті" (Австралія),
- "Мумбаї Сіті" (Індія),
- "Йокогама Ф. Марінос" (Японія),
- "Монтевідео Сіті Торке" (Уругвай),
- "Жирона" (Іспанія),
- "Сичуань Цзюню" (Китай)
- "Ломмел" (Бельгія).
Щодо "Труа", то команда виступає у Лізі 2 – другому за силою дивізіоні Франції. Востаннє в Лізі 1 команда виступала в сезоні 2017/18, у підсумку зайнявши передостаннє місце. В попередньому сезоні "Труа" посів четверте місце в Лізі 2.
Чи можна компаніям володіти декількома клубами одночасно?
- Відзначимо, що правилами ФІФА напряму не заборонено володіти декількома клубами. Однак вони не можуть виступати в одному турнірі. Тож якщо умовний "МанСіті" виступатиме в лізі чемпіонів, то інші клуби, якими володіє City Football Group, туди можуть не допустити.
- City Football Group не єдині, хто володіє декількома футбольними клубами. Компанія Red Bull теж володіє декількома клубами в різних чемпіонатах – "Нью-Йорк Ред Буллс" (США), "РБ Лейпциг" (Німеччина), "Ред Булл" (Зальцбург, Австрія), "Ред Булл Бразіл" (Бразилія). При цьому в Німеччині командам заборонено носити рекламні назви власників, тому команда і називається "RB Leipzig", а "RB" в назві – це RasenBallsport, що можна перекласти як "спорт на газоні з м'ячем".
- Відомим є приклад італійця Джампаоло Поццо. У 1986 році він придбав "Удінезе". У 2009 році став власником іспанської "Гранади". І одразу в клуб відправилося в оренду 17 гравців, які належали "Удінезе". У 2011 році він вже придбав англійський "Вотфорд".
Що відомо про City Football Group
Це холдингова компанія, яка займається управлінням футбольними клубами по всьому світу. 78% компанії належить Abu Dhabi United Group. Ще 12% компаній володіє американська Silver Lake. решта у власності китайських компаній China Media Capital та CITIC Capital.
Власником Abu Dhabi United Group є шейх Мансур (Мансур бін Заєд аль-Нахаян) – член правлячої королівської сім'ї емірату Абу-Дабі, одружений з дочкою правителя Дубаю шейха Мохаммеда аль-Мактума. Окрім вищеназваних клубів у власності City Football Group, йому належить футбольний клуб "Аль-Джазіра".