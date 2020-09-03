Компанія City Football Group домовилася про купівлю французького клубу "Труа". Цей клуб став десятим, яким володіє компанія.

Компанія City Football Group придбала мажоритарний пакет акцій клубу "Труа" у попереднього власника Даніеля Масоні. Французький бізнесмен Максим Рей також придбав міноритарний пакет акцій клубу. Він займе місце в правлінні клубу, йдеться в повідомленні компанії.

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Таким чином "Труа" став десятим клубом, який належить City Football Group. Компанія вже володіє командами:

"Манчестер Сіті" (Англія)

"Нью-Йорк Сіті" (США),

"Мельбурн Сіті" (Австралія),

"Мумбаї Сіті" (Індія),

"Йокогама Ф. Марінос" (Японія),

"Монтевідео Сіті Торке" (Уругвай),

"Жирона" (Іспанія),

"Сичуань Цзюню" (Китай)

"Ломмел" (Бельгія).

Щодо "Труа", то команда виступає у Лізі 2 – другому за силою дивізіоні Франції. Востаннє в Лізі 1 команда виступала в сезоні 2017/18, у підсумку зайнявши передостаннє місце. В попередньому сезоні "Труа" посів четверте місце в Лізі 2.

Чи можна компаніям володіти декількома клубами одночасно?

Відзначимо, що правилами ФІФА напряму не заборонено володіти декількома клубами. Однак вони не можуть виступати в одному турнірі. Тож якщо умовний "МанСіті" виступатиме в лізі чемпіонів, то інші клуби, якими володіє City Football Group, туди можуть не допустити.

City Football Group не єдині, хто володіє декількома футбольними клубами. Компанія Red Bull теж володіє декількома клубами в різних чемпіонатах – "Нью-Йорк Ред Буллс" (США), "РБ Лейпциг" (Німеччина), "Ред Булл" (Зальцбург, Австрія), "Ред Булл Бразіл" (Бразилія). При цьому в Німеччині командам заборонено носити рекламні назви власників, тому команда і називається "RB Leipzig", а "RB" в назві – це RasenBallsport, що можна перекласти як "спорт на газоні з м'ячем".

Відомим є приклад італійця Джампаоло Поццо. У 1986 році він придбав "Удінезе". У 2009 році став власником іспанської "Гранади". І одразу в клуб відправилося в оренду 17 гравців, які належали "Удінезе". У 2011 році він вже придбав англійський "Вотфорд".

Що відомо про City Football Group

Це холдингова компанія, яка займається управлінням футбольними клубами по всьому світу. 78% компанії належить Abu Dhabi United Group. Ще 12% компаній володіє американська Silver Lake. решта у власності китайських компаній China Media Capital та CITIC Capital.

Власником Abu Dhabi United Group є шейх Мансур (Мансур бін Заєд аль-Нахаян) – член правлячої королівської сім'ї емірату Абу-Дабі, одружений з дочкою правителя Дубаю шейха Мохаммеда аль-Мактума. Окрім вищеназваних клубів у власності City Football Group, йому належить футбольний клуб "Аль-Джазіра".