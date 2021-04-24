Перемога Світоліної, Євро-2020 в Росії, новий формат УПЛ: новини спорту 23 квітня

У п'ятницю, 23 квітня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті від Спорт24.

Світоліна вийшла у півфінал турніру в Штутгарті

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує боротьбу на грунтовому турнірі WTA 500 в Штутгарті. В 1/4 фіналу українка переграла Петру Квітову з Чехії, яка є чинною чемпіонкою турніру.

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Еліна Світоліна проведе свій другий півфінал в цьому сезоні і, як і на турнірі в Майамі, зіграє на цій стадії з Ешлі Барті. Перша ракетка світу раніше уникла поразки в матчі з Кароліною Плішкова.

УЄФА забрав у Дубліна матчі Євро-2020 та віддав їх Росії

УЄФА вирішило, що матчі Євро-2020 не зможуть відбутися в Дубліні. Відтак три з чотирьох матчів, які мало прийняти це місто, віддали російському Санкт-Петербургу.

Загалом зміни стосуються двох міст, які мали приймати Євро-2020. Перше з них – це іспанське Більбао. Місцева влада не погодилася на ті умови допуску вболівальників, які вимагали в УЄФА. Тому організатори Євро-2020 планували перенести матчі в інше місто.

Королівська федерація футболу Іспанії звернулася з проханням, щоб матчі не переносили в іншу країну. Тож замість Більбао, матчі відбудуться в Севільї на Олімпійському стадіоні (Estadio La Cartuja). На цьому стадіоні відбудеться усі чотири матчі, які мав прийняти Більбао.

Натомість позбавили матчів ірландський Дублін. Там теж мали відбутися чотири матчі – три матчі групового етапу та одна гра 1/8 фіналу.

Матчі групового етапу вирішили провести у Санкт-Петербурзі. Де і так було заплановано чотири ігри. Відтак там відбудеться сім матчів.

Щодо матчу 1/8 фіналу, який мав відбутися в Дубліні, то його перенесли до Лондона.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про засідання щодо плану-календаря та регламенту на сезон 2021/22.

Класична схема – 16 клубів, два кола, осінь-весна, 30 турів. Цей проєкт більш-менш прийнятний, всі клуби розглянули його і попередньо узгодили. Він ще потребує затвердження. Також ми чекаємо підтвердження від Комітету національних збірних, щоб він теж погодив цей проєкт,

– сказав він.

"Після цього вже передамо проект до виконавчого комітету УАФ для остаточного затвердження календаря на наступний сезон. Були враховані обставини, які ми мали в цьому році. Це більше стосується зимового періоду, тобто скорочена кількість турів в зимовий період", – підсумував Дикий.

Стало відомо, коли Динамо отримає золоті медалі УПЛ

У неділю, 25 квітня, в матчі 23 туру УПЛ київське Динамо зустрінеться з Інгульцем у Києві. У разі успішного результату в грі на "Олімпійському", динамівці за три тури до фінішу чемпіонату виграють чемпіонський титул.

УПЛ і УАФ планують привітати киян із завоюванням золотих медалей відразу після матчу з Інгульцем. Для цього вже ведеться підготовча робота, а на сам матч очікується приїзд виконавчого директора УПЛ Євгена Дикого і першого віцепрезидента УАФ Олега Протасова.