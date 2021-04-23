УПЛ і УАФ планують привітати киян із завоюванням золотих медалей відразу після матчу з Інгульцем. Для цього вже ведеться підготовча робота, а на сам матч очікується приїзд виконавчого директора УПЛ Євгена Дикого і першого віцепрезидента УАФ Олега Протасова.

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Після фінального свистка на стадіоні буде встановлено чемпіонський подіум, очікується святковий феєрверк, а новоспеченим чемпіонам підготують спеціальні футболки "Динамо-чемпіон" і золоті медалі.

Крім того, транслятор матчу в разі перемоги киян планує продовжити трансляцію після фінального свистка, щоб показати в прямому ефірі нагородження Динамо чемпіонським титулом.

До слова. Київський клуб з 55 очками лідирує в УПЛ. Інгулець з 20 балами йде 11-м у чемпіонаті України. У минулому турі кияни мінімально перемогли Шахтар (0:1) та фактично зняли усі питання про переможця нинішнього розіграшу УПЛ.