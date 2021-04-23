Загалом зміни стосуються двох міст, які мали приймати Євро-2020.

Нагадаємо Арбітр втратив роботу на Євро-2020 через незарахований гол Роналду у скандальному матчі: відео

Перше з них – це іспанське Більбао. Місцева влада не погодилася на ті умови допуску вболівальників, які вимагали в УЄФА. Тому організатори Євро-2020 планували перенести матчі в інше місто. Королівська федерація футболу Іспанії звернулася з проханням, щоб матчі не переносили в іншу країну. Тож замість Більбао, матчі відбудуться в Севільї на Олімпійському стадіоні (Estadio La Cartuja)

На цьому стадіоні відбудеться усі чотири матчі, які мав прийняти Більбао

14 червня: Іспанія – Швеція,

19 червня: Іспанія – Польща,

23 червня: Словаччина – Іспанія

27 червня: матч 1/8 фіналу

Натомість позбавили матчів ірландський Дублін. Там теж мали відбутися чотири матчі – три матчі групового етапу та одна гра 1/8 фіналу.

Матчі групового етапу вирішили провести у Санкт-Петербурзі. де і так було заплановано чотири ігри. Відтак там відбудеться сім матчів.

12 червня: Бельгія – Росія

14 червня: Польща – Словаччина

16 червня: Фінляндія – Росія

18 червня: Швеція – Словаччина

21 червня: Фінляндія – Бельгія

23 червня: Швеція – Польща

2 липня: матч 1/4 фіналу

Щодо матчу 1/8 фіналу, який мав відбутися в Дубліні, то його перенесли до Лондона.

Варто додати, що на цьому ж засіданні УЄФА було підтверджено, що Мюнхен таки прийме матчі Євро-2020. Влада міста погодилася допустити як мінімум 14,5 тисяч вболівальників.