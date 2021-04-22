Хто зіграє у фіналі Кубка України, вибух гранати біля Поворознюка: новини спорту 21 квітня

У середу, 21 квітня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті від Спорт24.

Хто вийшов у фінал Кубка України

До слова Жити з соромом: УЄФА накладе санкції на 12 клубів, які приймали учать в Суперлізі

Динамо розгромило сенсаційний Агробізнес

Київське Динамо вийшло у фінал Кубка України сезону-2020/2021. Кияни 21 квітня у Тернополі розгромили Агробізнес у рамках 1/2 фіналу турніру.

Під кінець першого тайму динамівець Богдан Лєднєв вивів киян уперед, а в другому таймі Артем Бєсєдін та Віталій Буяльський закріпили перемогу Динамо. Матч завершився з рахунком 0:3.

Зоря по пенальті перемогла Олександрію

Луганчани у матчі з Олександрією повели у рахунку ще на 20 хвилині матчу зусиллями Владислава Кочергіна. Але під кінець матчу арбітр поставив спірний пенальті у ворота луганчан, який реалізував Валерій Бондаренко.

У додаткових таймах Зоря змогла забити, але арбітр зафіксував фол в атаці та не зарахував взяття воріт. Тому доля матчу вирішувалася у серії пенальті, в якій луганчани були сильнішими – 4:3.

У кімнаті з президентом Інгульця вибухнула граната

Ввечері 20 квітня в офісі Олександра Поворознюка, який є президентом футбольного клубу Інгулець, стався вибух гранати. На той час в приміщенні перебувало троє осіб, один з них загинув.

Детальніше Вибух гранати в офісі президента Інгульця Поворознюка: є загиблий та що відомо

"Не можу зрозуміти, як це сталося. Одне тільки скажу: не знаю, як я вижив. Просто не знаю. Коли ти сидиш говориш, просто ні про що, посміхаємося всі – і тут чудак витягує гранату, кидає на стіл. Не розумію взагалі, як я вижив", – розповів Поворознюк.

Президент Інгульця не постраждав внаслідок вибуху. Він переконує, що з ним все нормально. І що його не госпіталізували після цього.

Що кажуть в поліції: є загиблий

Правоохоронці розповіли деталі цієї пригоди. За їх даними, вибух стався в приміщенні офісу, який належить двом сільгосппідприємцям (Олександр Поворознюк займається агробізнесом). Виклик вони отримали о 18:20.

Також відзначається, що конфлікту між чоловіками не було. Тож "внаслідок необережного поводження пролунав вибух предмету, зовні схожого на гранату".

У результаті вибуху один чоловік отримав тяжкі травми, інший – осколкові поранення. 58-річного чоловіка було терміново доправлено до лікувального закладу. 21 квітня від отриманих травм він помер.

Суперліга оголосила про призупинення турніру

Футбольна Суперліга, яка була створена 12 клубами офіційно ввечері 18 квітня, ввечері 20 квітня заявила про призупинення своєї діяльності.

Першим, хто вирішив покинути Суперлігу, став Челсі. Однак "аристократи" останніми з англійських клубів оголосили про це офіційно. До цього це зробили в Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпулі, Арсеналі та Тоттенхемі. Керівництво "канонірів" виступило зі зверненням до вболівальників, в якому попросило вибачення за цю ситуацію.

Британські ЗМІ пишуть, що причиною для виходу англійських клубів став тиск на них від керівництва місцевої футбольної влади. Там їм пригрозили дискваліфікацією з усіх національних турнірів.

Згодом про відмову оголосили й Атлетіко, Інтер та Мілан. Тож поки залишилися Реал, Ювентус та Барселона.