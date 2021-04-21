За інформацією місцевої журналістки Оксани Ліщенюк, всі постраждалі госпіталізовані.

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Поворознюк не постраждав

Олександр Поворознюк залишився неушкоджений, втім постраждав його партнер по бізнесу, який отримав поранення в руку.

Зустріч, на якій стався вибух, не була пов'язана з футболом. Також відомо, що вибух стався не в офісі футбольного клубу Інгулець.

Інформацію про вибух підтвердив сам Поворознюк.

"Не знаю, замах чи це, але бомба вибухнула в кімнаті, де ми були втрьох", – сказав Олександр Григорович в коментарі Tribuna.com, при цьому не уточнивши, в якому він стані і хто ще постраждав.

Саме з Інгульцем у найближчому, 23 турі, української Прем'єр-ліги (УПЛ) має відіграти київське Динамо. Матч запланований на 25 квітня і розпочнеться о 17:00 на столичному НСК "Олімпійський".