Голи Яремчука і Маліновського, дивовижна гонка в Імолі: головні новини спорту 18 квітня

Українські футболісти Роман Яремчук та Руслан Маліновський забили у своїх чемпіонатах, а в італійській Імолі відбулася дивовижна гонка Формули-1. Огляд головних новин у дайджесті Спорт 24.

Маліновський і Яремчук відзначилися голами

Український півзахисник італійської Аталанти Руслан Маліновський допоміг своїй команді перемогти у Серії А. Аталанта мінімально здолала Ювентус.

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Руслан Маліновський вийшов на поле у середині другого тайму. Наприкінці матчу Руслан гостро виконав штрафний, однак голкіпер перевів м'яч на кутовий.

Саме звідти й прийшов гол. Маліновський наважився на удар з-за меж штрафного і м'яч рикошетом опинився у воротах.

Футболіст збірної України Роман Яремчук продовжує забивати у чемпіонаті Бельгії. Цього разу від українського форварда Гента постраждав Зюлте-Варегем у 34 турі чемпіонату Бельгії.

На 15-й хвилині гри Роман асистував Алессіо Кастро-Монтес. Вже через 14 хвилин Яремчук і сам забив гол у ворота Зюлте-Варегем. Яремчук замкнув на дальній стійці простріл партнера.

У другому таймі Яремчук відзначився вдруге, а його Гент виграв 7:2. Для Романа це вже 20 гол у сезоні за бельгійців.

Дивовижна гонка в Імолі

В італійській Імолі відбулося гран-прі Емілії-Романьї. Перемогу здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен, який стартував третім. Уже на першому колі Макс обійшов Серхіо Переса та Льїса Хемілтона та втримав перемогу.

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Гонка в Імолі увінчалася великою кількістю помилок від пілотів, адже перед гран-прі пройшов сильний дощ. У підсумку Перес фінішував за межами топ-10. Завершити гонку не зміг Валттері Боттас.

Льюїс Хемілтон також був близький, щоб зійти. Британець ледь не застряг у гравії. Хемілтон повернувся на трасу та навіть фінішував другим.

Результати гонки (очкова зона)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

3. Ландо Норріс (McLaren)

4. Шарль Леклер (Ferrari)

5. Карлос Сайнс (Ferrari)

6. Даніель Рккардо (McLaren)

7. Ленс Стролл (Aston Martin)

8. П'єр Гаслі (Alpha Tauri)

9. Кімі Ряйкконен (Alfa Romeo)

10. Естебан Окон (Alpine)

Жінкам заборонили змагатися у стрибках на лижах з трампліна

Жінкам знову заборонили брати участь у змаганнях зі стрибків на лижах з трампліна. Відповідне рішення прийняла Міжнародна федерація лижного спорту (FIS).

До слова Росія попри заборону презентувала форму на Олімпіаду-2020 зі своєю символікою: фото

FIS вирішила не допускати у наступному сезоні жінок до виступів на польотних трамплінах. Більшість членів комітету FIS зі стрибків з трампліна проголосували проти допуску.

Дев'ять членів комітету проголосували проти, сім – за. Але Норвегія була єдиною великою країною, що проголосувала за. Від країн, які можуть представити учасників на польотних етапах, було досить ясно почуте "ні",

– заявив рейс-директор Кубка світу зі стрибків з трампліна Сандро Пертіле.

До 2010 років до олімпійських змагань у цьому виді спорту допускалися тільки чоловіки. У2009 році стало відомо, що жіночі стрибки на лижах з трампліна не увійдуть до програми зимової Олімпіади у Ванкувері-2010.

Тоді група елітних спортсменок з Канади, Норвегії, Німеччини, Словенії та США звернулася до суду через дискримінацію за статевою ознакою.

3 грудня 2011 року у норвезькому Ліллехаммері пройшов перший в історії етап Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна серед жінок. У 2014 році жінки вперше виступили на Олімпійських іграх у Сочі.

Топ-клуби Європи вирішили створити Суперлігу

Стали відомі футбольні клуби, які планують створення європейської Суперліги.

Журналісти назвали групу з 12 клубів, яка досягла принципової згоди щодо створення нового турніру. Йдеться про шість топ-клубів АПЛ, трьох з іспанської Ла Ліги і трьох з італійської Серії А:

Манчестер Юнайтед (Англія)

Ліверпуль (Англія)

Манчестер Сіті (Англія)

Арсенал (Англія)

Челсі (Англія)

Тоттенхем (Англія)

Реал (Іспанія)

Барселона (Іспанія)

Атлетіко (Іспанія)

Ювентус (Італія)

Мілан (Італія)

Інтер (Італія).

Приєднатися до ліги переконували Баварію та Боруссію Дортмунд. Однак німецькі команди, як і ряд інших, вирішили відмовитися. Французький ПСЖ також запросили приєднатися до Суперліги, але клуб поки відмовляється.

УЄФА опублікував заяву, яку підтримали Футбольна асоціація Англії (FA), АПЛ, Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF), Ла Ліга, Італійська федерація футболу (FIGC) і Серія А.

Там заявили, що розглянуть всі доступні заходи на всіх рівнях – як судовому, так і спортивному, – щоб створення Суперліги не сталося.

В УЄФА та шести федераціях пригрозили, що учасникам Суперліги "буде заборонено грати в будь-яких інших змаганнях на національному, європейському або світовому рівні, а їх гравцям може бути відмовлено в можливості представляти свої національні збірні".

Проти проєкту Суперліги виступила й німецька Бундесліга.